„Kein Übermut, aber wir wissen, dass wir gut sind“

„Krone“: Herr Hütter, frohes neues Jahr - reichte die kurze Auszeit über die Feiertage, um die Akkus aufzuladen?

Adi Hütter: Frohes neues Jahr! Na ja, die Pause war ungewöhnlich kurz. Ich bin am 23. Dezember erst um 22 Uhr nach Hause gekommen, da war der Baum schon aufgeputzt. Seit dem 1. Jänner bin ich schon wieder in Monaco. Ich war in Salzburg und in der Steiermark und habe die Zeit mit der Familie sehr genossen. Und den traditionellen Truthahn.