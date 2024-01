Historisch! Schafzahl trifft erstmals für Boston

„Ich hatte beim Tor einen Blackout!“

„Heute war es etwas Besonderes, ein unglaublicher Moment, und es fühlte sich ehrlich gesagt unwirklich an. Ich hatte beim Tor einen Blackout, deshalb kann ich mich nicht mehr an viel erinnern. Aber ich habe versucht, den Puck so schnell wie möglich auf meinen Schläger zu bekommen und ihn ins Netz zu befördern“, erzählte Schafzahl über ihren historischen Treffer.