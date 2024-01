Wirbel um neuen Namen von Formel-1-Team

Audi-Werksteam ab 2026

Der Schweizer Rennstall wird ab 2026 als offizielles Werksteam von Audi an den Start gehen. Im Cockpit bleiben für nächste Saison der Finne Valtteri Bottas und der Chinese Zhou Guanyu. Am 5. Februar folgt die Präsentation des neuen C44 in London. „Die vergangene Saison war der Beginn der Reise von Stake in der Formel 1, und die neue Rolle der Marke an der Spitze des Stake F1 Teams ist der logische und aufregende nächste Schritt auf diesem Weg“, sagte Teamchef Alessandro Alunni Bravi bei der Verkündung des neuen Namens.