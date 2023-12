Audi-Boss bekennt sich zum Formel-1-Einstieg

Allen Gerüchten zum Trotz will Audi unverändert 2026 in die Formel 1 einsteigen. „Es gibt eine klare Entscheidung vom Vorstand, von den Aufsichtsräten von Audi und Volkswagen, dass Audi 2026 in die Formel 1 einsteigt. Der Plan steht“, sagte der neue Boss Gernot Döllner dem „Handelsblatt“. Audi hatte im August 2022 beim Großen Preis von Belgien den milliardenschweren Einstieg in die Formel 1 mit der Saison 2026 bekannt gegeben.