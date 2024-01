Neuschnee und arktische Kälte: Winter kehrt zurück

30 Zentimeter am Alpenhauptkamm

In der Höhe wird es länger und deutlich mehr schneien. „Für Seefeld rechne ich mit bis zu 25 Zentimetern, in Reutte sollten es bis 20 Zentimeter sein“, prognostiziert der Meteorologe. Am Brenner und am Alpenhauptkamm sind 30 Zentimeter zu erwarten. „Der Schnee wird vor allem in Pulverform fallen“, lässt Brandes die Herzen der Wintersportler höher schlagen.