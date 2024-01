Folk-Ikone Joan Baez: „Ich singe nicht mehr“

Ein wichtiges Thema im Film ist mentale Gesundheit. Sie waren schon früh in psychiatrischer Behandlung und haben Panikattacken erlebt. Wäre Ihr Leben anders verlaufen, hätte man damals schon so viel darüber gewusst wie heute?

Ich hätte mich wohl nicht so ausgegrenzt gefühlt, hätte ich als Kind gewusst, dass vielleicht jemand anderer in der Klasse auch ähnliche Probleme hat. Aber damals glaubte man, jeder, der zum Psychiater geht, sei verrückt. Zum Glück hat sich das grundlegend geändert. Jeder kann sich Hilfe suchen.