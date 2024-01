Prothese erspart Versteifen der Halswirbelsäule

Schmerzen im Nacken, die in Schulter und Arm ausstrahlen, Taubheitsgefühl oder Kribbeln bis in die Hand, sind Symptome eines Bandscheibenvorfalls in der Halswirbelsäule. Wenn keine Therapie hilft, bleibt nur noch die Operation. Die gefürchtete Versteifung von Wirbelabschnitten bleibt etlichen Patienten jedoch erspart.