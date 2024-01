Ukraine: Nur wenige Leopard-Panzer im Kampfeinsatz

„Die Reparatur der Systeme dauert sehr lange, da nach Auskunft im Hub u. a. ein Mangel an geeigneten Ersatzteilen besteht. Hier scheint es aus meiner Sicht dringende Handlungsnotwendigkeiten zu geben, die Ersatzteillage schnell zu verbessern“, teilt der Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer in einem Schreiben an die beteiligten Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann mit. Besonders alarmierende findet der Grünen-Politiker folgende Tatsache: „Leider ist festzustellen, dass nur noch eine sehr geringe Zahl der gelieferten Kampfpanzer von der Ukraine eingesetzt werden kann.“