Sanieren im Trend: 76 Prozent Plus bei Anträgen

7200 Anträge für PV-Anlagen

„Die ausgesprochen gute Förderung durch Bund, Land und teilweise auch Gemeinden, die hohen Energiepreise, aber auch das stetig steigende Umweltbewusstsein in der Bevölkerung tragen zum Sanierungstrend wesentlich bei“, erklärt Wohnbaureferent LHStv. Georg Dornauer. Bei Sanierungsmaßnahmen seien vor allem alternative Heizsysteme – wie Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen- und Biomasseheizungen – überaus beliebt und werden im Zuge der Wohnbauförderung massiv unterstützt, betont Dornauer. Besonders die Förderung von PV-Anlagen stieg im Jahr 2023 kontinuierlich an: So gab es rund 7200 Anträge, für die insgesamt 17 Millionen Euro ausgeschüttet wurden.