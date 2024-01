Zum Jahreswechsel gab’s in den Bergen Neuschnee

Während es in Kärntens Tälern es nur für Regengüsse gereicht hat, fielen in höheren Lagen dicke Flocken zu Boden. „Die Schneefallgrenze ist zeitweise gegen 500 Meter gesunken. Nennenswerten Neuschnee gab es nur auf den Bergen“, bilanziert Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Auf der Villacher Alpe waren es 33 Zentimeter Neuschnee. 22 Zentimeter wurden auf der Kanzelhöhe, 16 auf der Flattnitz und immerhin sechs Zentimeter in Preitenegg gemessen.

Feuerwehren im Schneeeinsatz

Der Neuschnee in den Bergen sorgte zugleich auch gleich für einige Feuerwehreinsätze. Sowohl auf der Katschbergstraße sowie im Bodental mussten hängengebliebene bzw. von der Fahrbahn abgekommene Fahrzeuge geborgen werden.