Weltbevölkerung wächst wieder langsamer

Die Weltbevölkerung ist in diesem Jahr um knapp 66 Millionen Menschen gewachsen. Damit leben zum Jahreswechsel 8.073.859.407 Menschen auf der Erde, wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) am Samstag mitteilte. Das sind zwar so viele wie noch nie - aber der Anstieg verlangsamt sich seit Jahrzehnten.