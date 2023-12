ÖSV-Quartett fliegt schon in Qualifikation raus

Die Schwedin Linn Svahn und der Franzose Lucas Chanavat bei einer Enttäuschung für die Norweger haben am Samstag zum Auftakt der Tour de Ski in Toblach die Skatingsprints gewonnen. Für die österreichischen Teilnehmer kam bereits in der Qualifikation das Aus. Teresa Stadlober war als 33. weniger als eine Sekunde zu langsam am knappsten am Einzug in die K.o.-Phase der besten 30 dran.