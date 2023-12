Herzinfarkt an Rennstrecke: Gil de Ferran ist tot

Die Motorsportwelt trauert um den früheren Formel-1-Sportdirektor Gil de Ferran. Der ehemalige Sieger der legendären 500 Meilen von Indianapolis (2003) erlitt am Freitag im Alter von 56 Jahren an einer Rennstrecke in Florida einen Herzinfarkt und starb anschließend im Krankenhaus, wie der brasilianische Automobilverband mitteilte.