Russell berichtet von Treffen mit Max Verstappen

Auf dem Weg zum French-Open-Finale sei er am Flughafen in Nizza zufällig auf Verstappen gestoßen, so Russell. „Als ich Max an der Sicherheits-Kontrolle gesehen habe, hatte ich den Crash in Barcelona völlig vergessen, um ehrlich zu sein. Er war mit seinem Baby dort. Und war gerade dabei, den Kinderwagen zusammenzuklappen und durch den Sicherheitsscanner zu schieben. Wir haben uns kurz unterhalten. Aber dabei ging es mehr um das Leben an sich.“