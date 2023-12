Clinch mit Stadt: Zu wenig Geld für Radwege?

Nach der letzten Gemeinderatssitzung in Neusiedl am See läuft es zwischen der Stadt und der Radlobby Neusiedler See Nord nicht mehr ganz rund: Seit einiger Zeit pochen die Radfahrer darauf, dass ihnen im Bezirksvorort mehr Platz eingeräumt und das Wegenetz verbessert wird. Bei der Gemeinderatssitzung musste die Radlobby allerdings feststellen, dass es auch im kommenden Jahr zu keiner wesentlichen Veränderung der Situation kommen dürfte.