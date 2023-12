Glocks Tod: Die einen trauern, andere schweigen

Still wird's in der Kärnten Politik

In der Kärntner Politik jedoch wurde es mit öffentlichen Beileidsbekundungen immer stiller. Selbst Landeshauptmann Peter Kaiser äußerte sich nicht zum Tod des Ausnahmeunternehmers, obwohl er dem weltweit bekannten Österreicher 2014 noch das Goldene Ehrenzeichen verliehen hatte. Lediglich die Freiheitlichen mit Erwin Angerer und Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer kommentierten auf Facebook das Ableben des 94-Jährigen.