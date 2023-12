Diese Themen bewegten die Salzburger Wirtschaft

Michael Klien, Wohnexperte beim Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO, schlug in der „Krone“ Alarm: „Eigentum ist immer schwieriger zu erwerben. Das hat auch Auswirkungen auf den Mietmarkt, weil mehr Leute in den Mietmarkt drängen. Das treibt die Preise. Das birgt soziale Sprengkraft. Negative ökonomische Effekt wegen verstärktem Pendelaufkommen sind die Folge. Die Leute werden vom Kernraum Stadt ins Umland hinausgetrieben, bzw. fehlen dann Arbeitskräfte wegen der hohen Wohnkosten“, erklärt Klien. Sein Fazit: „Die Wohnsituation in Salzburg ist derzeit nicht tragbar.“