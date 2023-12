Nach Kollision geflüchtet: Fahndung nach Skifahrer

Die vollen Pisten in den Weihnachtsferien erhöhen das Risiko von Kollisionen. Am Stefanitag ereigneten sich in Tirol gleich mehrere Unfälle. Nach einem Vorfall im Skigebiet in Alpbach sucht die Polizei einen der Beteiligten oder Zeugen. Auch in Kaltenbach im Zillertal krachte es auf der Piste.