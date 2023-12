Zweite Chance für unliebsame Geschenke!

Am Sonntag, also zu Silvester am 31. Dezember kann man von 14 bis 17 Uhr ins Entlastungszentrum in Frauenkirchen kommen, gemütlich etwas heißes trinken, unter Glücksbringern gustieren und – nicht zu vergessen – die ungeliebten Geschenke tauschen oder spenden. Alles was am selben Tag keinen Zweck findet und so gar nicht mehr mit nach Hause gehen soll, wird als Flohmarktware gespendet.