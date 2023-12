Pkw in Vollbrand: Inferno auf der Brennerautobahn

Feueralarm am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der A13, der Brennerautobahn, in Tirol: Ein Pkw ging während der Fahrt plötzlich in Flammen auf. Der Lenker (40) konnte anhalten und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Sein Auto brannte hingegen komplett aus.