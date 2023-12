Adventkranz brannte lichterloh, Nachbar griff ein

Eine 68-Jährige hatte die Kerzen ihres Adventkranzes am Küchentisch angezündet, schlief jedoch daneben ein. Den Brand bemerkte sie durch einen ausgelösten Rauchmelder in ihrer Wohnung. Ein Nachbar, der an ihrer Wohnungstür vorbeiging, wurde ebenfalls auf den ausgelösten Rauchmelder aufmerksam und kam der Weizerin zur Hilfe. Er griff sofort zum Feuerlöscher! Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht.