Feuerwehr-Familie trauert um verstorbene Kameradin

Sie war nicht nur alleinerziehende Mutter, sie war eine mehr als beherzte Feuerwehrfrau und Rettungssanitäterin und im Brotberuf Krankenschwester. Aus ungeklärter Ursache kam die 36-Jährige am Heiligen Abend von der Straße ab und stürzte in ein Bachbett in Untersiebenbrunn, Bezirk Gänserndorf. Ihre eigenen Feuerwehrkameraden – darunter auch ihre 15-jährige Tochter – rückten wenige Minuten nach Alarmierung gegen 8.15 Uhr nichtsahnend aus.