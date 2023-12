Umtausch, Gutscheine: Der große Ansturm beginnt

So lange sind die Gutscheine gültig

Doch das Geschäft mit Gutscheinen wirft heikle Fragen auf - gerade, was die Fristen betrifft. Christina Gruber vom Konsumentenschutz der steirischen Arbeiterkammer klärt auf: „Grundsätzlich sind Gutscheine immer 30 Jahre gültig.“ Ausnahmen von der Regelung gibt es nur in Ausnahmefällen, „nur bei einem triftigen Grund, wie zum Beispiel bei verderblichen Waren“. Selbst wenn eine kürzere Gültigkeit am Gutschein steht, stimmt das häufig nicht. Und dennoch rät Gruber zum raschen Einlösen, „denn wenn das Unternehmen in Konkurs geht, habe ich nichts mehr von dem Gutschein“.