Beim Billa: „Leute treten fast die Türen ein“

Landeshauptmann hat Entscheidungsgewalt

Dabei ist der Billa am Praterstern einer von vielen Supermärkten, die sowohl an Sonntagen als auch an Feiertagen von Sonderöffnungszeiten profitieren. Alleine in Wien öffnen am Stefanitag vier Billa-Filialen und drei Spar-Märkte ihre Pforten. Und fahren dabei erhebliche Umsätze ein. Möglich werden diese Sonderöffnungszeiten durch die Erlaubnis des Landeshauptmannes. Der kann nämlich nach §5 des Öffnungszeitengesetzes „für Verkaufstätigkeiten, für die an Samstagen nach 18 Uhr, an Sonntagen, an Feiertagen oder an Montagen bis 6 Uhr ein besonderer regionaler Bedarf besteht“, eigene Öffnungszeiten festlegen.