Tradition und Leidenschaft - kürt eure Lieblinge

„Ein schönes Gefühl“

Ein gutes Jahr erlebte auch Deutschland-Legionär Benedikt Pichler. Der Salzburger bastelt mit Holstein Kiel an einem Fußball-Märchen. Nach der Hinrunde Platz eins in der zweiten Bundesliga! „Ein schönes Gefühl“, grinst der 26-Jährige, der zu Weihnachten Kraft in der Heimat tankt. „Unter dem Jahr bleibt kaum Zeit für die Familie. Umso schöner ist es, dass am Heiligen Abend endlich alle zusammenkommen.“