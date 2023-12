Erkennen Sie diese beiden Urlauber?

Seit 1983

Und wo staubten die zwei Kapazunder jetzt die vorweihnachtliche Portion Sonne konkret ab? „Geht dich nichts an“, pflegt Pacult in seiner unnachahmlich charmant-liebenswürdigen Art eine entsprechende krone.at-Anfrage lächelnd zu parieren. O.k., akzeptiert. Aber dann vielleicht eine Erklärung, seit wann er und Resnik Buddys sind? „Wir kennen uns schon seit 1983, haben uns beim Zehnkampf in Stockerau kennengelernt.“ Auch schon ein Zeiterl her. Frohe Weihnachten den beiden! Vitamin-D-Mangel sollte bei ihnen ja jetzt kein Thema sein.