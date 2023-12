City-Star greift durch! Darum flogen die Fäuste

„Ich bin ein Kämpfer."

Ja, und Grealish wollte von all dem gar nichts wissen. „Ich habe ja nicht ein Mal Olé gerufen“, rechtfertigte sich der 28-jährige Engländer später auf X. Einsicht gab es am Tag danach übrigens auch von Melo nicht. „Für die Idioten, die sich als Journalisten bezeichnen und bereits behauptet haben, dass ich Unruhe gestiftet habe: Ich habe keine Unruhe gestiftet, im Gegenteil, ich bin hingegangen, um Martinelli zu verteidigen, der in die Enge getrieben wurde. Und ich würde es wieder tun. Ich bin ein Kämpfer.“