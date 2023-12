„Job erledigt, es ist vorbei“: Pep historisch

„Das Triple zu holen, war wirklich speziell“, fügte der Spanier an. „Jetzt noch zwei mehr Trophäen zu gewinnen, zeigt die einzigartige Mentalität dieses Teams, des Klubs und seiner Fans. Wir werden diese unglaubliche Zeit immer in Erinnerung behalten.“ Im Premier-League-Match am Mittwoch bei Everton werden die City-Profis mit „Weltmeister 2023“-Leibchen einlaufen. Am heimischen Etihad Stadion ist ein entsprechendes Banner hochgezogen worden. „Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten gezeigt, dass wir das weltbeste Team sind“, meinte Kapitän Kyle Walker.