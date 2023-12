Weihnachtlicher Besuch für Salzburgs Senioren

Dem stimmt Martina Naitz zu. „Als Ehrenamtliche wirst du wieder gebraucht und kriegst viel zurück. Deshalb bin ich gleich am dritten Tag meiner Pension dort eingestiegen“, sagt die 60-Jährige. Seit vier Monaten fährt sie einmal pro Woche mit Frau Helgard (81) ins Bewohnerservice in der Josefiau. Dort essen die beiden gemeinsam zu Mittag und fordern sich danach im Rummycup heraus. Weil Advent ist, wollen sie auch zum Christkindlmarkt in Hellbrunn fahren.