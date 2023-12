Wie Peter Rosegger das Weihnachtsfest erlebte

Das literarische Werk des steirischen Heimatdichters Peter Rosegger ist gespickt mit liebevollen Erinnerungen an die „heilige Weihnachtszeit“ seiner Kindheit. Geweihte Wachskerzen und nebelnder Weihrauch in der guten Stube, der Fackelgang zur mitternächtlichen Christmette vom Kluppeneggerhof am Alpl bis St. Kathrein am Hauenstein, der auf einem tief verschneiten Weg vorbei an einem gurgelnden zugefrorenen Bach führte, das Läuten eines kleinen Kirchenglöckchens, das bald von großen Glocken übertönt wurde: All diese feierlichen Eindrücke haben sich auf Lebenszeit in das Gedächtnis des Schriftstellers eingebrannt.