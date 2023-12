Detroit beendete Pleitenserie mit Torspektakel

Die Detroit Red Wings haben am Freitag in der National Hockey League (NHL) ihre über vier Spiele gegangene Niederlagenserie mit einem Torspektakel beendet, einem 7:6-Sieg nach Penaltyschießen. Daheim gegen die Philadelphia Flyers war Detroit nach Drittel eins 5:1 vorangelegen, sah sich aber fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit einem 5:6 konfrontiert. Nach dem Ausgleich durch Dylan Larkin entschied das Shootout, in dem Red-Wings-Goalie James Reimer zweimal hielt.