„Dies ist die schlimmste Weihnacht meines Lebens“

Bei unwirtlichem Schneeregen, eisigem Wind und wolkenverhangenem Himmel versammeln sich am Tag nach dem beispiellosen Blutbad vor der Prager Universität Hunderte Menschen. Sie legen Blumen ab, zünden Kerzen an, sprechen leise Gebete und haben Tränen in den Augen. In Interviews mit der „Krone“ schütteln sie nur entsetzt den Kopf und verfluchen den Amoklauf. Selbst Mütter mit Kinderwagen sind hier, um getöteten Angehörigen oder Freunden auf diese Art ihre letzte Ehre zu erweisen. Marek, ein junger Mann mit gelben Blumen in der Hand, erzählt: „Verflucht! Einer meiner besten Freunde wurde hier getötet. Dies ist mit Abstand die schlimmste Weihnacht meines Lebens!“