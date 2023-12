Unsicherheit belastet heuer den Geschenke-Kauf

Die Zurückhaltung bestätigt nicht nur der Augenschein in der Getreidegasse, sondern auch der Handelsverband. Die Geschäfte seien voll, es werde aber nicht so viel eingekauft wie letztes Jahr. Fast jeder Dritte erledige die Großeinkäufe erst kurz vor dem Heiligen Abend. Auch die Salzburger Händler beobachten in diesen Tagen einen Ansturm.