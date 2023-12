Weihnachten in weiß bleibt heuer wohl ein Traum

Dabei müsste man bei den bisherigen Temperaturen im Dezember eigentlich auf Schnee an Heiligabend schließen können. Im Schnitt war dieser Winter bisher deutlich kühler als jene in den 30 Jahren davor: So wurden in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt im Mittel gar um 4,2 Grad weniger gemessen, in Tamsweg 2,8 Grad. Einen Einfluss darauf, was etwa ab nächster Woche passiert, hat das freilich nicht.