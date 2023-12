„Österreich hat Rechtsruck salonfähig gemacht“

Für immer in die USA, oder ins ferne Ausland zu übersiedeln, fiele ihm aber im Traum nicht ein. Er weiß, wo seine Wurzeln sind. Hier, in Österreich. Das ist auch der Grund, warum er die Strapazen des Fluges von Australien nach Wien auf sich nimmt, um zu Weihnachten bei seinen Liebsten zu sein. Also ist er somit auch wieder in Europa, das 2023 nicht viel Positives in der Politik abgeworfen hatte: „Ich verliere nie die Hoffnung an die Zukunft (…), sagt er in dem Magazin. Und weiter: „Es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Zu politischen Entscheidungen will ich und kann ich mich auch gar nicht äußern. Dafür finde ich meine private Meinung auch massiv zu uninteressant. Dafür sind andere zuständig: im idealen und besten Fall vertrauenswürdige politische Vertretungen."