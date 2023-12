Sydney Sweeney wollte Busen verkleinern lassen

„Jeder Körper ist wunderschön“

Weshalb die im ländlichen Idaho aufgewachsene Schauspielerin anderen jungen Frauen rät, ihre Kurven - nicht so wie sie einst als Teenager - zu verbergen: „Ich bereits in jungen Jahren meinen Körper vor anderen versteckt, bis ich endlich mehr Selbstvertrauen gewonnen habe. Ich will anderen Girls vorleben, wie unglaublich ermächtigend ihre Körper sind. Jeder Körper ist wunderschön.“