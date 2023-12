Zuwachs um 1,7%: Ukrainer sorgen für Schüler-Plus

Zuwächse in Volksschulen

In den Volksschulen gab es nach zuvor stark rückläufigen Schülerzahlen schon seit 2016/17 wieder leichte Zuwächse, vor allem wegen der Zuwanderung ab 2015. Von 2021/22 auf 2022/23 stieg die Zahl der Volksschüler durch den Zuzug infolge des Ukrainekriegs nun laut den Daten der Statistik Austria um 3,5 Prozent auf 360.000. Besonders groß war das Plus folglich auch bei Volksschülern mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit (plus 11,5 Prozent auf 78.700).