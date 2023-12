Strabag: Russische AG soll Deripaska-Anteile erben

Es geht um einen Strabag-Anteil von 27,8 Prozent, den Deripaska an eine Aktiengesellschaft namens Iliadis JSC übertragen will. Der Vorstand der Strabag sei heute darüber informiert worden, dass ein Kaufvertrag über sämtliche Anteile der von Deripaska kontrollierten MKAO Rasperia Trading Ltd. abgeschlossen worden sei, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der Vollzug des Kaufvertrags sei allerdings noch nicht erfolgt.