Strabag verwässert Oligarchen-Anteil weiter

Deripaska auf Sanktionsliste

Die Strabag will dadurch nach eigenen Angaben Risiken und Nachteile für die Geschäftstätigkeit reduzieren. Deripaska, der seit 2007 an der Strabag beteiligt ist, wurde nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine auf die Sanktionsliste gesetzt und seine Vermögenswerte eingefroren. Er gilt als Vertrauter von Präsident Wladimir Putin. Die Strabag schüttet daher auch keine Gewinne mehr an den russischen Aktionär aus.