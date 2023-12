Vergleich zeigt Platznot in Wiens Volksschulen

Extremwerte in Wien

Geht man vom Durchschnitt weg, der sich in Wien recht ungleich auf die Bezirke verteilt, wird das Bild noch extremer: Rund die Hälfte aller Klassen in ganz Österreich, in denen sich 24 bis 26 Kindern drängen, befindet sich in Wien. Bemerkenswert dabei: In privaten Wiener Volksschulen, die manche Eltern mit entsprechender finanzieller Ausstattung als Alternative wählen, ist die Schülerzahl sogar noch höher, nämlich 22,1 Kinder pro Klasse.