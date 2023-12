Wien will Gesetze statt „scheinheiliger Debatten“

„Jahrelang hat man gesagt, sie dürfen nicht. Jetzt sagt man, sie müssen.“

Die aktuelle Debatte um eine Arbeitspflicht hält Wiederkehr vor allem auf Seiten der ÖVP für „scheinheilig und absurd“: „Jahrelang hat man gesagt, Asylwerber dürfen nicht arbeiten, jetzt sagt man, sie müssen. Ich sage: Sie sollen.“ Kohlenberger pflichtete bei: „Wenn Geflüchtete ohne Hürden arbeiten können, steigt die Erwerbsquote massiv an, auch ohne Arbeitspflicht.“ Umgekehrt wirke „alles Negative, was in den ersten Wochen und Monaten nach der Ankunft in Österreich geschieht“, bei der Integration lange nach.