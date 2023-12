Retterinnen in der letzten Minute helfen gerne

Eine Dame, die in der Vorweihnachtszeit viel zu tun hat. Und den Herren der Schöpfung gerne unter die Arme greift. „Bei den Männern sieht das in der Regel nicht so toll aus. Die kommen auch regelmäßig am 24. Dezember nach dem Frühschoppen in einem gewissen Stadium zu uns, trinken dann gerne noch ein Flascherl Prosecco hier. Und bitten um Hilfe. Ich glaube, meine Kolleginnen und ich sind dann immer die Retter in letzter Minute,“ so Frau Barbara augenzwinkernd. Und werkt weiter an ihrem Packerl. So schön, dass man es gar nicht aufmachen will.