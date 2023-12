Video von Bärenattacke schockiert Salzburg

Ein schockierendes Video, in dem ein Bär einen Hirsch von einer Straße zerrt, macht derzeit im Pinzgau die Runde. Angeblich soll es in Dienten aufgenommen worden sein. Die „Krone“ klärt auf: Der Vorfall ereignete sich tatsächlich vor Kurzem, allerdings nicht in Dienten, sondern in der Slowakei.