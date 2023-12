Auto krachte in Bidens Sicherheitskonvoi

Biden und seine Gattin hatten nach einem Abendessen mit Mitarbeitern gegen 20 Uhr das Wahlkampfbüro in der Innenstadt von Wilmington (US-Bundesstaat Delaware) verlassen, als der Wagen in einen wartenden Geländewagen von Bidens Sicherheitskolonne raste, berichtete ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag.