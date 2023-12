Schifferl: „Was Süle kann, kann ich auch!“

In „Niklas-Süle-Manier“

Gleich dreimal verhinderte der Lavanttaler den sicher geglaubten Treffer der Gäste. Zweimal in „Niklas-Süle-Manier“. Mit einer Grätsche hatte der BVB-Innenverteidiger ja in der Champions League PSG-Superstar Kylian Mbappé den Torerfolg vermiest. „Ich hab die Süle-Grätsche gesehen und mir gedacht, das kann ich auch“, lacht der 1,95 m große Innenverteidiger.