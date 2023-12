„Schöner geworden, als ich‘s mir vorgestellt habe“

Mit Punsch und Live-Weihnachtsmusik von Harold Taylor wurde in Wien Liesing mit Kollegen aus der Sportwelt, Freunden und ersten Kunden beim Grand Opening darauf angestoßen. Ex-Radrennfahrer Bernhard Kohl zeigte sich dabei begeistert: „Man merkt, dass hier Herzblut drinsteckt. Wenn man in so kurzer Zeit so etwas aufbaut, zeigt das schon von Sportlerehrgeiz. Ich bin selbst Unternehmer (hat ein Radgeschäft, Anm.), weiß, was das für eine Arbeit ist.“