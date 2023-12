Treffen mit Alaba und Co.: „Wunderkind“ ist da

Ein Abklatschen mit Trainer Carlo Ancelotti, ein kurzer Plausch mit Shootingstar Jude Bellingham, eine launige Unterhaltung mit David Alaba und Rodrygo - Endrick, der in seiner Heimat als die wohl größte Offensiv-Hoffnung gilt, hat Bekanntschaft mit seinen zukünftigen Teamkollegen gemacht. Am Sonntagabend wird er Alaba und Co. beim Duell mit dem FC Villarreal genau auf die Beine schauen.