Rossi-Klub bezwingt Vancouver im Penaltyschießen

Minnesota punktet seit dem Trainerwechsel zu John Hynes weiter fleißig. Durch den dritten Sieg in Folge sind die Wild-Card- bzw. Play-off-Plätze in Reichweite. Frederick Gaudreau schoss Minnesota in Front (19.), nach dem 1:1 von Teddy Blueger (24.) ging es in die Overtime. Wild-Goalie Filip Gustavsson kam auf eine Fangquote von 97,2 Prozent.