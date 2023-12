Insolvenz-Szenarien bei Benkos Signa Holding

Interessante Deals in der Wiener Innenstadt

Im besten Fall könnte Christof Stapf wohl deutlich mehr herausholen. Für sich und für die vielen Gläubiger der Signa Holding. Wenn sich Stapf als Masseverwalter in die Mühen der Ebene der Vermögensverwertung begeben muss, könnte die Quote für die Gläubiger auch schnell in die Höhe schießen. Immerhin ist die finanzmarode Signa-Holding zu 62 Prozent an der Signa Prime Selection AG beteiligt, in der die Immobilien in den besten Innenstadtlagen geparkt sind. Und diese hatten laut Signa vor weniger als drei Jahren noch einen Wert von 16,2 Milliarden Euro.