Benkos Insolvenzverwalter knackt den Jackpot

Benko lange „faktischer Geschäftsführer“

Für Repräsentation und Akquise mithilfe des Privatjets war in der Signa-Gruppe in erster Linie René Benko zuständig. Obwohl er seit zehn Jahren, seit einer strafrechtlichen Verurteilung wegen versuchter verbotener Invention, keine offizielle Organfunktion mehr ausübt. Dennoch galt der 46-jährige Tiroler als eine Art „faktischer Geschäftsführer“, der mehr oder weniger alle wesentlichen Entscheidungen in der undurchsichtigen Firmengruppe abgesegnet haben soll.